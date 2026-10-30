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30.10.2026

Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, al via la quarta edizione a Palermo: dal 4 al 6 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa

Redazione
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Indice
Inaugurazione e rappresentanza istituzionale
Novità, proiezioni speciali e protagonisti del cinema
Formazione, workshop e temi dell'edizione
Informazioni e accrediti stampa

Dal 4 al 6 novembre 2026, i Cantieri Culturali alla Zisa ospiteranno la quarta edizione delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, il principale evento italiano dedicato all’educazione visiva in ambito scolastico. Promossa dal Ministero della Cultura (MIC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), l’iniziativa è organizzata dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo in collaborazione con ANEC.

Durante la tre giorni, il polo culturale palermitano si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto sul linguaggio audiovisivo, coinvolgendo docenti, dirigenti scolastici ed esperti di settore da tutta Italia.

Inaugurazione e rappresentanza istituzionale

La cerimonia di apertura si terrà mercoledì 4 novembre alle ore 16:00 con l’intervento del Sottosegretario alla cultura, Sen. Lucia Borgonzoni. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti del MIC e del MIM. Interverranno in collegamento il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, Giorgio Carlo Brugnoni, e il Presidente della Commissione dei Bandi CIPS, Fabio Melelli. Per il MIM sarà presente Vincenzo Mannino, Consigliere del Ministro Valditara.

Novità, proiezioni speciali e protagonisti del cinema

Tra le novità di quest’anno spicca la masterclass tenuta da Piera Detassis, ospite illustre del mondo del cinema. A seguire, e per tutti i tre giorni, verranno presentati i listini per le scuole delle più rilevanti case di distribuzione cinematografica.

Il programma delle proiezioni e degli incontri comprende:

  • 4 novembre (Film d’apertura): proiezione speciale del film “Se domani non torno” della regista Paola Randi, introdotta da Gino Cecchettin.
  • 5 novembre: proiezione di “Senza chiedere permesso”, delicata opera sulla disabilità di Giacomo Mazzariol, che terrà un incontro dedicato ai docenti; “15/18 (A Place To Heal)” di Cédric Kahn, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; e la commedia internazionale “I swear” del regista Kirk Jones.
  • 6 novembre (Evento di chiusura): presentazione dell’opera prima del regista Lorenzo Maria Chierici, “Figli perduti”, con un evento speciale promosso da MEDUSA FILM. Saranno presenti in sala il regista e l’attore Matteo Oscar Giuggioli, oltre al collegamento video di Alessandro Gassmann. L’incontro sarà moderato da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Formazione, workshop e temi dell’edizione

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 novembre si svolgerà un fitto programma di panel e workshop formativi curati dalle principali realtà culturali e formative di livello nazionale. I laboratori saranno incentrati sulle buone pratiche di media education, sull’uso inclusivo del cinema, sulla didattica audiovisiva e sull’analisi dei linguaggi nell’era dell’Intelligenza Artificiale. La cerimonia di chiusura ufficiale è fissata per il 6 novembre alle 15:30, alla presenza dei rappresentanti di MIC e MIM.

Informazioni e accrediti stampa

Il programma completo e i dettagli di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale: www.giornatecinemascuola.it.

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