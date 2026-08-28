Fondi e competenze linguistiche: un anno di novità per la mobilità educativa

Tra il DM 88/2025 – con i suoi due avvisi ormai chiusi e le graduatorie pubblicate – e il nuovo piano ministeriale “Gli studenti italiani in Europa” (420 milioni di euro, 150mila studenti coinvolti), le risorse per la mobilità linguistica non sono mai state così consistenti.

Sul nuovo piano, illustrato dal ministro Valditara anche in un recente Question Time alla Camera, è già noto che comprenderà non solo il potenziamento linguistico ma anche attività di confronto con altri sistemi educativi e incontri con il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle professioni, e che la selezione degli studenti spetterà alle scuole, su criteri di merito e ISEE.

Restano invece da definire, nell’avviso attuativo non ancora pubblicato, la durata effettiva dei percorsi, i massimali di spesa e le modalità operative di adesione degli istituti.

Il ruolo di Mondilla Italia in questo scenario

Mondilla Italia, fornitore qualificato nell’Accordo Quadro CONSIP per i viaggi d’istruzione e gli stage linguistici, segue da tempo l’evoluzione di questo quadro normativo e supporta le scuole nell’individuazione delle destinazioni più coerenti con gli obiettivi didattici e con i vincoli di rendicontazione previsti da ciascun finanziamento – dal DM 88 al nuovo piano ministeriale, non appena le sue modalità operative saranno definite.

Il criterio di selezione: dimensione della città e natura del campus

Nell’individuazione delle destinazioni, alcuni fattori incidono sulla qualità effettiva dell’esperienza, a parità di corso offerto. Tra questi, la dimensione della città ospitante condiziona il grado di esposizione reale alla lingua target: nelle grandi capitali europee, la compresenza di turismo internazionale e di altri studenti stranieri favorisce un uso frequente dell’inglese come lingua franca anche fuori dall’aula.

Un altro elemento riguarda la natura del campus: un conto è un corso ospitato in un’aula affittata in città, un altro è un programma inserito in un vero campus universitario, dove gli studenti risiedono, si alimentano e seguono le attività didattiche negli stessi spazi della comunità accademica.

Le destinazioni verificate: alcuni esempi

Sulla base di questi criteri, la ricerca ha individuato diverse destinazioni con programmi accreditati e calibrati sulla fascia d’età delle scuole superiori, con gruppi separati da studenti universitari o adulti:

· a Salamanca, in Spagna, l’ateneo (1218) fu il primo del paese a insegnare spagnolo agli stranieri, dal 1928, e le scuole di lingua organizzano corsi strutturati per la fascia 12-18 anni nel centro storico patrimonio UNESCO;

· a Cork, in Irlanda, il programma per adolescenti si svolge interamente dentro il campus della University College Cork, con lezioni, pasti e attività negli spazi universitari;

· a Canterbury, nel Regno Unito, città patrimonio UNESCO, i corsi per adolescenti si svolgono nel campus della University of Kent;

· a Heidelberg, in Germania, le scuole di lingua organizzano corsi strutturati per fasce d’età in un contesto universitario reale.

La verifica delle destinazioni: cosa comporta in concreto

Per un docente incaricato o un dirigente scolastico, la parte più onerosa del processo di selezione non è individuare una meta possibile, ma verificarla nei suoi elementi tecnici: accreditamento della scuola di lingua, effettiva separazione delle classi per fasce d’età, standard di sicurezza e alloggio, compatibilità con i vincoli di rendicontazione previsti dal finanziamento ottenuto.

Mondilla Italia segue questa parte del lavoro insieme all’istituto, con un approccio di co-progettazione: seleziona partner verificati per ogni destinazione, garantisce che ogni pacchetto rispetti standard di sicurezza e conformità, e costruisce la proposta finale insieme alla scuola.

In sintesi

Il quadro dei finanziamenti per la mobilità linguistica è in una fase di trasformazione: risorse più ampie, ma anche più responsabilità nella selezione delle destinazioni, in un momento in cui parte delle regole applicative è ancora da definire.

In questo scenario, il criterio della dimensione della città e della natura del campus resta un elemento tecnico verificabile fin da subito, indipendentemente da quale finanziamento sostenga il percorso.

È su questa base che Mondilla Italia costruisce, insieme agli istituti scolastici, la selezione delle destinazioni – un lavoro di verifica e co-progettazione che accompagna la scuola dalla scelta della meta fino alla rendicontazione finale.

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