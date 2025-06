Gli studenti vanno ascoltati e non esaminati

Oggi davanti al Liceo Montessori di Roma la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha organizzato una azione per denunciare l’esame di maturità.

“Questa maturità non mi renderà maturo, Ministro ascoltaci” questa la scritta sul cartello scelta dal sindacato studentesco.

“Il Ministro Valditara continua a ignorare studenti e studentesse su tante questioni prime tra tutte l’esame di Stato – spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio – sono anni che denunciamo come l’attuale maturità vada ripensata per rispondere alle esigenze della comunità studentesca e il proprio futuro. Inoltre l’attuale curriculum dello studente è fortemente discriminante rispetto alle opportunità singole di ciascuno studente.”

Per questo l’esame di stato ha bisogno di essere rivisto per gli studenti: “Abbiamo bisogno di una scuola che ci prepari al futuro, senza prepararci per prove inutili”

Rere Studenti Medi Lazio