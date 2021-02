Global Teacher Prize 2021: da quest’anno premio anche per gli studenti

A pochi mesi dalla vittoria del Global Teacher Prize da parte del professore indiano Ranjitsinh Disale, è già tempo di candidature per l’edizione 2021. Il premio, giunto alla settima edizione, mette in palio un milione di dollari. La grande novità sarà rappresentata da un riconoscimento parallelo, il Global Student Prize che verrà assegnato allo studente o alla studentessa che si sono battuti in un periodo delicato come quello della pandemia.

Studenti dallo spirito straordinario di tutto il mondo, che si sono distinti e che hanno un’influenza importante sull’apprendimento e la vita dei loro compagni. Requisito, avere almeno 16 anni ed essere iscritti a un’istituzione accademica, studenti part-time o iscritti a corsi online.

Per entrambi i premi, saranno selezionati 50 candidati e, in seguito, saranno annunciati i nomi dei 10 finalisti, che hanno contribuito ad accrescere il rispetto verso la professione di insegnante e a fornire un riconoscimento globale agli studenti più brillanti.

ul sito www.globalteacherprize.org è possibile candidarsi sial al Global Teacher Prize sia al Global Student Prize, entro venerdì 30 aprile 2021.