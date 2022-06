Gps 2022-2024, tempi, appuntamenti e procedure. La video rubrica “A domanda risponde”

Siamo già alla puntata 63 della rubrica A domanda risponde, a cura di Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Nella giornata di mercoledì 08 giugno 2022 abbiamo scelto di trattate ancora l’argomento delle GPS 2022-2024: tempi, appuntamenti, procedure.

DOMANDA n.1

Quali sono i tempi per potere vedere le graduatorie provinciali per le supplenze regolarmente pubblicate?

RISPOSTA

Per il controllo delle domande GPS 2022-2024, presentate con istanza telematica entro le 23:59 del 31 maggio 2022, alcuni uffici scolastici provinciali stanno già provvedendo a definire le procedure per l’esame delle istanze con l’istituzione di scuole polo che coordinano i lavori. Altri uffici scolastici non hanno ancora iniziato il controllo delle istanze. I tempi per le pubblicazioni delle GPS sono previsti per la seconda metà del mese di luglio.

DOMANDA n.2

Nel caso un’aspirante dovesse riscontrare nella pubblicazione delle GPS dei punteggi non corrispondenti a quanto effettivamente dichiarato, cosa dovrebbe fare?

RISPOSTA

In tal caso dovrebbe immediatamente chiedere all’ufficio scolastico provinciale presso il quale ha inoltrato l’istanza, l’immediata rettifica del punteggio o dell’anomalia riscontrata. In caso di insuccesso del reclamo, allora, ai sensi dell’art.9 dell’OM 112 del 6 maggio 2022, avverso il provvedimento di pubblicazione delle GPS è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

DOMANDA n.3

Quali altri appuntamenti ci sono da attendere per completare la procedura delle supplenze per l’anno scolastico 2022-2023 da GPS?

RISPOSTA

Gli appuntamenti importanti per completare le procedure telematiche delle GPS sono essenzialmente due: 1) Per coloro che hanno fatto un inserimento con riserva o hanno dichiarato di avere un contratto in essere successivo al 31 maggio 2022, potranno, verso l’ultima decade di luglio, sciogliere la riserva e acquisire i punteggi dei servizi svolti successivamente al 31 maggio; 2) Verso la fine di luglio o gli inizi del mese di agosto sarà disponibile l’istanza della scelta delle preferenze per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.