Gps 2022, chi frequenta Scienze della Formazione Primaria, potrà inserirsi in II fascia?

Gps 2022, chi frequenta Scienze della Formazione Primaria, potrà inserirsi in II...

Intervenuto nel corso dell’appuntamento dell’11 maggio con “La Tecnica risponde live” dedicato all’uscita dell’ordinanza delle Gps, il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto sulla possibilità di inserirsi in II fascia per chi sta frequentando l’ultimo anno del percorso di laurea in Scienze della Formazione Primaria:

“Questa era stata una delle richieste forti delle organizzazioni sindacali della Cisl Scuola, a fronte di una prospettata ipotesi da parte del ministero di non ritenere più opportuno la previsione della II fascia. Ricordiamo che la II fascia delle Gps di infanzia e primaria, accoglie coloro che stanno frequentando il 3°, 4° e 5° anno di Scienze della Formazione Primaria, a condizione che abbiano già raggiunto nel loro percorso di studi un certo numero di Cfu. Tenendo conto della situazione delle Gae e delle Gps di I fascia di alcune parti d’Italia riteniamo che sia indiscutibile l’utilità di questa II fascia. Peraltro le stesse scuole hanno avuto un grosso beneficio da poter utilizzare queste graduatorie piuttosto che dover ricorrere alle Mad, c’è una maggiore trasparenza, una maggiore tranquillità nei punteggi, siamo riusciti a convincere il ministero a predisporre di nuovo la II fascia Gps”.

RIVEDI LA DIRETTA