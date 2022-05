Gps 2022: I docenti inseriti a pieno titolo in GaE possono inserirsi in Gps di altra provincia per le medesime graduatorie

In occasione della precedente tornata di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2020/2022 e disciplinate dall’OM 60/2020 era consentito agli aspiranti inclusi in GaE di inserirsi nelle GPS di I e II fascia anche nella medesima provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inserimento in GaE.

L’art 3 comma 4 dell’O.M. 60, disponeva, infatti che “ i soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.”

Ne consegue che i docenti inclusi in GAE potevano inserirsi nelle GPS nella stessa o in diversa provincia da quella di inserimento in GaE e nulla era disposto in merito alle classi di concorso tipologia di posto di inserimento.

La novità introdotta dall’O.M.112/2022

La nuova OM n. 112/2022 al comma 7 dell’art 3 ha modificato le disposizioni sopra riportate, prevedendo quanto segue:” I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”).”

La nuova disposizione ha suscitato non poche perplessità negli aspiranti inclusi in GAE a pieno titolo e interessati ad aggiornare le GPS relative ai medesimi insegnamenti e tipologie di posto, sicché in data 12 maggio è intervenuto il ministero dell’istruzione con una nota di chiarimento , la n 18396 , avente per oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 2022/23 e 2023/24. Attività propedeutiche relative alle GaE.”

Nella nota, riferita, in verità, agli aspiranti inseriti in GAE con riserva è chiarito anche quanto disposto dall’OM e la situazione relativa alla permanenza (oltre che all’inserimento) nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso di inserimento in GaE. Nella nota, infatti, è scritto: “Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Se ne ricava, dunque, che l’aggiornamento della GPS per le graduatorie per le quali si è inclusi in GAE è possibile per diversa provincia.

La FAQ 37

Soccorre, all’uopo anche la FAQ n 37 che si riporta di seguito:

“Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?

Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.

La guida alla compilazione dell’Istanza

La conferma della possibilità di aggiornare le GPS in una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE , per le medesime graduatorie, è rinvenibile anche alla pag 14 della I parte della guida per la compilazione dell’istanza messa a disposizione dal ministero https://graduatorie.static.istruzione.it/allegati/SG1-GOV-MI-Guida%20Rapida%20Istanze%20OnLine%20-%20Compilazione%20Istanza%20GPS%20-%20I%20PARTE%20-%20v1.5.pdf in cui leggiamo che E’ altresì consentito l’accesso alla stessa graduatoria se la provincia della domanda GPS è diversa da quella della domanda GaE.