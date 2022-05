Gps 2022, in quali province conviene fare domanda? Le tabelle Gilda

Quali dati abbiamo sulle istanze Gps? Mentre i giochi sono ancora in corso, dato che la piattaforma per la presentazione delle domande si chiuderà il 31 maggio, la Gilda di Benevento ha raccolto alcuni dati aggiornati ad aprile 2022 sugli aspiranti docenti.

In base ai dati ministeriali presenti nella sezione dedicata alle GPS 2022, sono state elaborate due tabelle, una relativa alla scuola dell’infanzia e primaria (per i posti comuni e di sostegno) e una al sostegno della scuola secondaria. In esse sono stati riportati il numero degli aspiranti presenti nelle GPS per provincia e in ordine crescente.

Si tratta di informazioni interessanti nella misura in cui gli aspiranti docenti attualmente impegnati nella compilazione della nuova domanda e attenti alla valutazione delle province e delle sedi opportune, potrebbero farsi un’idea riguardo ai territori più richiesti.

A seguire, ad esempio, uno stralcio del documento Gilda, da cui si evince che per quanto riguarda gli aspiranti alla prima fascia, le province di Palermo, Napoli e Roma detengono il primato del numero di aspiranti docenti per i posti comuni e di sostegno alla scuola dell’infanzia.