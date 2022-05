GPS 2022, per la I fascia sostegno c’è una FAQ chiarificatrice

Il titolo utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno non è valutabile come ulteriore titolo nelle GPS 2022-2024 per la I fascia sostegno. In buona sostanza è quanto scritto in una importante FAQ ministeriale pubblicata il 24 maggio 2022.

FAQ Ministero

La FAQ 54: ” è valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno?”

Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

