Gps 2022, ultimi giorni per sciogliere la riserva e per la scelta delle sedi – DIRETTA ore 16

Giorni sempre più caldi per quanto riguarda le procedure relative alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali supplenze. La parte finale del mese di luglio prevede la definizione degli organici per l’anno scolastico 2022-2023 e nel frattempo dovranno essere attivate le procedure per la scelta della preferenza delle sedi per le supplenze annuali.

Un mese, quello di luglio, che prevede delle tappe importanti per quanto riguarda la conferma dei titoli di servizio e per lo scioglimento delle riserve.

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria.

Nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Per aiutare i lettori della nostra testata giornalistica a fare delle scelte consapevoli, abbiamo organizzato, per oggi, mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 16, una diretta sui temi delle delicate scelte da prendere per le supplenze annuali da GaE e GPS.

La diretta sarà condotta da Daniele Di Frangia, saranno presenti gli esperti di normativa scolastica e di diritto scolastico, Lucio Ficara e Dino Caudullo, parteciperà il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

