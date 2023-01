GPS 2023, a gennaio ancora supplenze. Il bollettino nomine dell’ATP Roma – PDF

Come avevamo scritto in un articolo dell’1 gennaio, anche quest’anno scolastico, ci saranno, in alcuni casi, le convocazioni telematiche dell’algoritmo delle GaE e GPS, per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Nella giornata di ieri, 11 gennaio 2023, il sito ufficiale dell’ATP di Roma, ha pubblicato il bollettino con le nomine delle supplenze a tempo determinato dei docenti per l’anno scolastico 2022/23. A darne notizia la Cisl Scuola sez. Roma e Rieti.

LEGGI IL BOLLETTINO

Dunque, a gennaio ancora supplenze, nonostante l’anno scolastico sia pressochè a metà e con le rassicurazioni, dicono i sindacalisti, della scorsa estate, quando si tranquillizzavano docenti e famiglie sul fatto di avere tutte le cattedre complete a inizio anno.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento non dice affatto che non si possono fare, tramite GaE e GPS, le convocazioni per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche oltre il 31 dicembre. L’ OM 112 del 6 maggio 2022 al comma 4 dell’art.2, dice un’altra cosa: ” Che si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario…”.

In buona sostanza la norma non blocca le convocazioni da GaE e GPS per i mesi di gennaio, febbraio e anche marzo, ma specifica solo che si possono fare sui posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o anche sui posti non vacanti, ma disponibili, entro il 31 dicembre.

Facciamo l’esempio di un docente titolare che dovesse lasciare, nel periodo di fine dicembre, la cattedra disponibile, perché accetta un incarico all’Università. In tal caso si provvede sul posto non vacante (perchè esiste un titolare), ma disponibile, la convocazione telematica da GaE o GPS con algoritmo. Solo nel caso in cui le graduatorie suddette fossero esaurite o incapienti si passerebbe alle graduatorie di Istituto.