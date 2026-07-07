GPS 2026 e 150 preferenze, cosa succede se un docente di ruolo non accetta una supplenza? Risponde l’esperto

Indice RIVEDI LA DIRETTA

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ci sono conseguenze per un docente di ruolo che, dopo aver richiesto una supplenza tramite GPS (ex art. 47 CCNL), decida di non accettarla?

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “Sì, si applica la stessa sanzione prevista per i docenti non di ruolo: la rinuncia comporta la penalizzazione per l’intero biennio, impedendo la partecipazione alle supplenze da GPS per entrambi gli anni”