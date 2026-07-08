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08.07.2026

GPS 2026 e 150 preferenze, si conosceranno le cattedre disponibili prima della scelta? Risponde l’esperto

Redazione
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Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Si conosceranno le cattedre disponibili prima della scelta

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “No, la domanda si compila “al buio”, poiché l’organico di fatto viene definito in quegli stessi giorni e può variare fino ad agosto a causa di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.

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