GPS 2026 e 150 preferenze, si conosceranno le cattedre disponibili prima della scelta? Risponde l’esperto

Indice RIVEDI LA DIRETTA

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Si conosceranno le cattedre disponibili prima della scelta

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “No, la domanda si compila “al buio”, poiché l’organico di fatto viene definito in quegli stessi giorni e può variare fino ad agosto a causa di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.