Immissioni in ruolo, parte la fase della scelta delle province in Lombardia. C’è tempo fino alle ore 09:59 del 9 luglio

Si parte immediatamente con le procedure operative delle immmissioni in ruolo per l’anno scoalstico 2026/2027. La fase 1 della scelta delle province della regione Lombardia è già aperta, dalle ore 22:01 del 7 luglio 2026, e potrà essere compilata e inoltrata entro le ore 09:59 del 9 luglio 2026.

Le assunzioni gestite dal SIDI

È utile sapere che le assunzioni a tempo indeterminato/determinato finalizzato all’immissione in ruolo per le operazioni relative alle immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali della Regione Lombardia saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, attraverso il portale POLIS – Istanze online. A tal fine, dalle ore 22:01 del giorno 7 luglio 2026 saranno aperte le funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Lombardia (e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali, che avranno tempo per compilazione e inoltro dell’Istanza fino alle ore 09:59 del 9 luglio 2026.

Attenzione a rinuciare a qualche provincia

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Quindi la rinuncia ad una o più province, potrebbe comportare anche il rischio di perdere l’opportunità del ruolo e la relativa esclusione dalla graduatoria di merito.

Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della Lombardia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà in modo definitivo e inderogabile l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2026/2027 né per gli anni scolastici successivi. Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.

Docenti già di ruolo e rinuncia tramite POLIS

Si evidenzia altresì che, qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che non siano interessati al nuovo reclutamento e intendano mantenere il contratto in essere, gli stessi dovranno accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2026/2027. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio.