Dallo “sciacallaggio digitale” all’economia del sangue: la lezione shock che smonta i profitti dei social

Immaginate Lou Bloom, il sociopatico protagonista del film Lo sciacallo – Nightcrawler. Un uomo che corre nella notte con una telecamera per filmare scene del crimine, con l’unico scopo di rivendere i video al miglior offerente. Più il contenuto è crudo, più sale il prezzo del sangue.

Ora spegnete la televisione e guardate gli smartphone dei nostri studenti. Nelle chat di Telegram, su TikTok o nelle storie di Instagram, la dinamica è analoga. Gli adolescenti consumano e ricondividono in modo compulsivo immagini di risse, incidenti e tragedie. Ma c’è una differenza sottile rispetto al film: Lou Bloom lo faceva per soldi. I nostri ragazzi lo fanno gratis, trasformandosi negli sciacalli inconsapevoli di un sistema che arricchisce altri.

Come spiegare questo meccanismo in un’ora di Educazione civica senza ricorrere ai soliti sermoni morali? Ecco una proposta di Unità Didattica di Apprendimento (UDA) operativa.

Il grande bluff: chi guadagna davvero con il macabro?

Nel mercato digitale globale, lo sciacallaggio visivo è un’industria miliardaria. Siti e profili esteri monetizzano sui clic generati dall’orrore attraverso banner pubblicitari e abbonamenti a canali privati.

In Italia, il sistema legale e i filtri delle piattaforme bloccano la monetizzazione diretta di contenuti violenti. Eppure, il profitto si genera comunque. Ecco il colpo di scena didattico che smonta il fascino del proibito:

Il profitto viaggia all’estero. Chi gestisce i grandi canali del macabro opera spesso in paradisi legali, usando i clic degli studenti come esca per raccogliere dati o veicolare truffe. Loro incassano denaro reale; l’utente, no.

Chi gestisce i grandi canali del macabro opera spesso in paradisi legali, usando i clic degli studenti come esca per raccogliere dati o veicolare truffe. Loro incassano denaro reale; l’utente, no. Lo studente è la merce. Il ragazzo che inoltra il video della rissa non guadagna nulla. Regala tempo e attenzione all’algoritmo, agendo da consumatore passivo a costo zero.

Il ragazzo che inoltra il video della rissa non guadagna nulla. Regala tempo e attenzione all’algoritmo, agendo da consumatore passivo a costo zero. Il baratro penale è tutto italiano. Mentre i server esteri restano impuniti, lo studente che inoltra materiale esplicito nella chat di classe rischia denunce penali per diffamazione e violazione della riservatezza. In altre parole, rischia conseguenze giudiziarie per regalare visualizzazioni a uno sconosciuto.

La spinta biologica: lo smartphone come sostanza stupefacente

Perché i ragazzi cadono in questa trappola? Non è semplice curiosità. Recenti studi neuroscientifici confermano che l’uso compulsivo dei social altera i recettori della dopamina in modo analogo alle dipendenze chimiche. L’immagine shock agisce come uno stimolatore biologico, mentre l’algoritmo sfrutta questa fragilità per alimentare uno scorrimento potenzialmente infinito. Mostrare agli studenti la chimica del loro cervello rappresenta il primo passo per renderli più consapevoli e autonomi.

La tabella operativa dell’UDA

Per trasformare questa analisi in un’attività laboratoriale, viene proposta una griglia di lavoro articolata in tre tappe:

Fase dell’UDA Attività pratica in classe Domanda guida Cinema Analisi del film Nightcrawler «In quale misura lo smartphone ci trasforma in moderni sciacalli?» Neuroeconomia Analisi del circuito dopaminergico «Se il servizio è gratis, il prezzo siamo noi?» Simulazione Dibattito su un caso di condivisione «Chi paga il conto legale se interviene la Polizia Postale?»

Oltre la teoria: smontare il cinismo dell’algoritmo

L’Educazione civica digitale deve aiutare gli studenti a comprendere anche l’economia dei media. Quando capiscono che dietro la condivisione di un’immagine scioccante non c’è trasgressione, ma il rischio di essere manipolati per alimentare il profitto di piattaforme e gestori anonimi, il meccanismo perde parte del suo fascino. Diventa evidente che il vero “sciacallo” utilizza l’attenzione degli utenti come risorsa economica, lasciando a loro il peso delle possibili conseguenze legali e morali.

Francesco Pace