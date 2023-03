Gps, con l’arrivo di tanti abilitati e specializzati cosa succederà? DIRETTA ore 16,30

La Tecnica risponde live ritorna con un appuntamento tutto dedicato alle Gps. Oggi, venerdì 24 marzo, alle ore 16.30, saremo in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale Youtube con una live dal titolo “Gps, con l’arrivo di tanti abilitati e specializzati, cosa succederà?”. Ospiti della diretta Manuela Pascarella, responsabile reclutamento Flc Cgil, Lucio Ficara, esperto in normativa scolastica e l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico.

Faremo il punto sulle Gps, ricordando chi potrà presentare la domanda il prossimo mese di giugno e se sarà possibile aggiornare i punteggi. Parleremo della questione algoritmo che tanti problemi ha causato lo scorso anno e ascolteremo la posizione dei sindacati. In vista del nuovo anno scolastico proveremo a capire se si registreranno ancora criticità e quando dovrebbe avvenire la scelta delle 150 scuole per gli incarichi 2023/2024. Inoltre, in cosa consiste il miglioramento della piattaforma per gli incarichi annuali?

Infine il tema dei titoli conseguiti all’estero. Cosa ne sarà di quei docenti che dichiareranno questi titoli? Saranno ancora inseriti con riserva? Potranno stipulare contratti di supplenza?

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE