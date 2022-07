GPS, conferma dei titoli di servizio: domande entro il 15 luglio 2022

Chiudono il 15 luglio 2022 (h. 23,59) le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria.

Le indicazioni sono contenute nella nota 24978 del 30 giugno 2022, con la quale il MI ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle seguenti istanze:

di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento;

di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria;

di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica accedento al seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

