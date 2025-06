Gps I fascia, scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio: ecco come fare domanda – PDF

Oggi, 16 giugno, è stata comunicata con l’avviso n. 134761 del 13 giugno, l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, un passaggio cruciale per l’inclusione a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, nonché negli elenchi dei metodi didattici differenziati.

Entro quando conseguire i titoli?

Le tempistiche per la presentazione di queste istanze sono definite in modo preciso: le funzioni telematiche saranno disponibili a partire dal 16 giugno 2025 (ore 9:00) e si chiuderanno improrogabilmente il 3 luglio 2025 (ore 23:59). Il conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno e/o di metodo didattico differenziato è un requisito fondamentale e deve avvenire entro la data del 30 giugno 2025.

Per coloro che intendono lo scioglimento della riserva per i posti comuni nella scuola primaria, sarà possibile inserire anche il titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese. È importante sottolineare che la mancata acquisizione del titolo entro il 30 giugno 2025, o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il termine del 3 luglio 2025, comporterà lo scioglimento negativo della riserva e il conseguente depennamento dal relativo elenco aggiuntivo.

Come fare domanda

La procedura di presentazione delle istanze avverrà esclusivamente in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente. Per accedere e compilare l’istanza, gli aspiranti dovranno essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. L’istanza specifica da compilare sul portale “Istanze on line” è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El.Aggiuntivi”, raggiungibile tramite l’indirizzo ufficiale del Ministero. Si precisa inoltre che questa procedura non è rivolta agli aspiranti che sono in attesa del riconoscimento di un titolo di accesso conseguito all’estero; questi ultimi dovranno comunicare il riconoscimento del titolo direttamente all’Ambito territoriale competente.