GPS scioglimento riserva e immissioni in ruolo: le prossime tappe – DIRETTA ore 16:00

L’11 giugno è stata pubblicato dal Mim l’avviso relativo alle funzioni telematiche per due istanze:

scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno e/o

dei metodi didattici differenziati;

e/o dei metodi didattici differenziati; operazioni annuali relative alle graduatorie ad esaurimento (GaE).

Nel primo caso si tratta dell’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno per i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro l’a.a. 2025/2026 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2026.

Nel secondo caso si tratta delle operazioni annuali relative alle GaE. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/27 è fissato al 30 giugno 2026.

La diretta della Tecnica risponde live

Per parlare dello scioglimento della riserva sostegno, delle GPS, delle operazioni relative alle GaE, delle date, ma anche delle immissioni in ruolo e delle prossime tappe, saremo in onda oggi, venerdì 12 giugno alle ore 16:00. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.