Registrati
Diretta video

Prima ora - Notizie del 3 settembre

Docenti
03.09.2026

Gps sostegno, un utente: “Ho visto nelle graduatorie ex Ata che insultano con ritardato/celebroleso. È vergognoso”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
"Il ripiego non dovrebbe esistere"
La vocazione e la ricerca del posto fisso

A pochi giorni dalla presa di servizio del 1° settembre e dell’inizio dell’anno scolastico, la pubblicazione delle GPS per il sostegno riaccende sui social una discussione che riguarda non soltanto graduatorie e assegnazioni, ma anche la motivazione con cui si sceglie di lavorare accanto agli alunni con disabilità. A far partire il dibattito è stato il post di un utente su X, che ha raccontato di aver ritrovato nelle graduatorie alcune sue ex colleghe del personale ATA, ricordando come in passato avrebbero utilizzato espressioni offensive nei confronti delle persone con disabilità (sei ritardato/andicappato/celebroleso). Il post ha immediatamente raccolto numerose reazioni.

Il post:

“Ho visto le GPS
Vi ho visto le mie ex colleghe (ATA)
Quelle che per insultare dicevano “sei ritardato/andicappato/celeblocoso”

cattedra al 31/08
Sostegno”

“Il ripiego non dovrebbe esistere”

Tra i commenti c’è chi sottolinea la necessità di distinguere maggiormente tra chi possiede una reale competenza sul sostegno e chi sceglie questo percorso soltanto come soluzione per ottenere un incarico. “È vergognoso che non vi sia una netta distinzione tra chi ha le competenze e chi lo fa solo per ripiego. Il ripiego non dovrebbe esistere”, scrive una delle utenti intervenute nella discussione. Un’altra replica definisce questo scenario “utopia”, mentre la stessa commentatrice insiste sulla necessità di garantire almeno un livello minimo di attenzione, anche “per rispetto ai tanti e tante insegnanti di sostegno che si sono formati o impegnati davvero nel loro lavoro”.

Il tema, dunque, non riguarda soltanto l’accesso alle graduatorie, ma il significato della scelta di intraprendere questo lavoro come insegnante. Il sostegno richiede, infatti, un rapporto particolarmente delicato con gli studenti e le loro famiglie e proprio per questo nei commenti emerge la richiesta di non considerare l’incarico semplicemente come una strada alternativa per arrivare alla stabilizzazione.

E ancora un’altra considerazione: “Che persone del genere vadano a insegnare a bambini certificati è allucinante, secondo me”. Un’altra utente racconta invece di aver ascoltato, durante il TFA, discorsi pronunciati da alcune persone che le avrebbero fatto “accapponare la pelle”, sostenendo che alcune persone con disabilità venissero considerate quasi come “esperimenti da studiare”.

La vocazione e la ricerca del posto fisso

Tra le reazioni più significative emerge, infine, una domanda che racchiude un po’ il senso dell’episodio raccontato su X: perché si sceglie di fare l’insegnante di sostegno? Nei commenti viene evocata una contrapposizione tra chi arriva a questo lavoro per passione, formazione e reale interesse verso l’inclusione e chi, invece, lo considera un mezzo per raggiungere il ruolo e il successivo passaggio di cattedra. Un modus operandi che, ricordiamo, è anche approdato in TV con il caso della “battuta” di Gerry Scotti a una docente di sostegno: “Accettare quello che passa il convento”.

gps sostegnoSostegno

Supplenze GPS sostegno, cos’è e come funziona il bollettino zero? Risponde l’esperto

Conferimento ruolo sui posti di sostegno 2026: Procedura prevista

GPS 2026/2028: Chi e come può inserirsi per la prima volta

GPS 2026/2028: dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia su richiesta

GPS biennio 2026/2028: Requisiti previsti per iscriversi in prima e seconda fascia per la scuola dell’infanzia e primaria

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Ricorso per l’assunzione dei docenti dalle graduatorie provinciali per le supplenze

Pubbliredazionale

Gps sostegno, un utente: “Ho visto nelle graduatorie ex Ata che insultano con ritardato/celebroleso. È vergognoso”

Redazione

Tuteliamo i diritti di educatori e pedagogisti: sono figure di cui ci sarà sempre più bsogno

I lettori ci scrivono

Scuola inagibile da 50 anni, 900 studenti senza sede, la ds: “Non sappiamo ancora nulla”

Redazione
vai alla ricerca avanzata