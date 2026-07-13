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Prima ora | notizie del 13 luglio

ATA
13.07.2026

Graduatorie 24 mesi ATA, ancora poche ore per scegliere fino a 30 scuole inviando l’allegato G

Lara La Gatta
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Con la nota ministeriale 16012 del 18 giugno 2026 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi dell’anno scolastico 2025/2026 in relazione alle graduatorie a.s. 2026/2027 per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

L’istanza, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2026.

La scelta delle sedi è indispensabile per l’attribuzione delle supplenze da graduatoria d’istituto di prima fascia.

Si ricorda che gli aspiranti possono scegliere fino a 30 scuole.

Non deve compilare l’allegato G chi ha ha optato, nella domanda, per la rinuncia delle supplenze nella domanda (allegato F).

concorso 24 mesi atagraduatorie 24 mesi ATA

Graduatorie 24 mesi Ata, ecco quelle pubblicate fino a questo momento [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [AGGIORNAMENTO]

Graduatorie 24 mesi Ata, anche per l’aggiornamento vanno dichiarate nuovamente le riserve e il modello H in caso di priorità va compilato

Graduatoria ATA 24 mesi: il servizio nel profilo superiore va calcolato nel profilo inferiore

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