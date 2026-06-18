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ATA
18.06.2026

Graduatorie 24 mesi ATA, scelta delle sedi (allegato G) dal 23 giugno al 13 luglio 2026

Lara La Gatta
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Con la nota ministeriale 16012 del 18 giugno 2026 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi dell’anno scolastico 2025/2026 in relazione alle graduatorie a.s. 2026/2027 per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

L’istanza, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, sarà disponibile dalle ore 9:00 del 23 giugno 2026 fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2026.

La scelta delle sedi è indispensabile per l’attribuzione delle supplenze da graduatoria d’istituto di prima fascia.

Si ricorda che gli aspiranti possono scegliere fino a 30 scuole.

Non deve compilare l’allegato G chi ha ha optato, nella domanda, per la rinuncia delle supplenze nella domanda (allegato F).

LA NOTA

Nota_16012_del_18_giugno_2026_Scelta_sedi_allegato_G_concorso_24_mesi_as_2025_2026_graduatorie_as_2026_2027Download
Concorso 24 mesigraduatorie 24 mesi ATA

Graduatorie 24 mesi Ata, ecco quelle pubblicate fino a questo momento [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatorie 24 mesi Ata, sono già state pubblicate in diverse province [IN AGGIORNAMENTO]

Graduatoria ATA 24 mesi: il servizio nel profilo superiore va calcolato nel profilo inferiore

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