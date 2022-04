Graduatorie Ata, domande telematiche dal 27 aprile al 18 maggio – NOTA

Una nota del ministero ha ufficializzato l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Concorsi che si svolgeranno nell’anno scolastico 2021-22 in vista delle graduatorie provinciali permanenti a. s. 2022-2023.

Le graduatorie Ata sono ufficialmente riaperte, quindi. Le domande tramite funzioni Polis saranno possibili dal 27 aprile al 18 maggio 2022. Dunque i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli saranno via via pubblicati sui siti degli Usr entro e non oltre la data del 26 aprile.

La nota del ministero precisa che ai fini del concorso, sarà valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.