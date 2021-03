Graduatorie ATA, requisiti di accesso e altri titoli valutabili [RIVEDI LA DIRETTA]

Nel corso della diretta del 24 marzo 2021 sono state rivolte diverse domande, ad alcune delle quali, per mancanza di tempo, non si è riusciti a rispondere.

Cercheremo ora di dare risposta a tutte quelle richieste riguardanti i titoli per accedere ai diversi profili e agli altri titoli valutabili per ogni singoli profilo.

Assistente Amministrativo

Titolo per accedere: Diploma di maturità

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (ivi compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

Altri titoli

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale (si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) PUNTI 1,50

le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

(Si valuta una sola idoneità) PUNTI 1,00

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

ECDL Livello Core PUNTI 0,50 Livello Advanced PUNTI 0,55 Livello Specialised PUNTI 0,60

NUOVA ECDL Livello Base PUNTI 0,50 Livello Advanced PUNTI 0,55 Livello Specialised e Professional PUNTI 0,60

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente PUNTI 0,50 Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,55

Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,60

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,60

IC3 PUNTI 0,60

MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,60

CISCO (Cisco System) PUNTI 0,60

PEKIT PUNTI 0,60

EIPASS PUNTI 0,60 EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017) EIRSAF Full PUNTI 0,60 EIRSAF Four PUNTI 0,50 EIRSAF Green PUNTI 0,50

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020) IIQ 7 Moduli PUNTI 0,50 IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,55 IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,60

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)

IDCert Digital Competence PUNTI 0,50 IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,55.

Assistente Tecnico

Titolo per accedere: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (Le specificità limitatamente ai diplomi di maturità, sono quelle definite, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

Altri titoli

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale ( si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale (si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità) PUNTI 2

concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

Collaboratore Scolastico

Titolo per accedere: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; nel caso non dovesse risultare alcuna votazione si attribuiscono punti 6

Altri titoli

Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni PUNTI 1

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) è dimezzato rispetto al punteggio di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.

Cuoco

Titolo per accedere: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

Altri titoli

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale ( si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale (si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (Si valuta una sola idoneità) PUNTI 2

concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

è dimezzato rispetto al punteggio di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico

Infermiere

Titolo per accedere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi);

se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

Altri titoli

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale ( si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Diploma di laurea sia triennale sia magistrale (si valuta un solo titolo) PUNTI 2

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (Si valuta una sola idoneità) PUNTI 2

concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

Il punteggio è dimezzato rispetto al punteggio di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico

Guardarobiere

Titolo per accedere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

Altri titoli

Diploma di maturità PUNTI 3

Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi PUNTI 2

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

Il punteggio è dimezzato rispetto al punteggio di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico

Addetto alle aziende agrarie

Titolo per accedere: Diploma di qualifica professionale di: operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

Il punteggio è in relazione alla media dei voti riportati agli esami di maturità (compresi i centesimi); se la votazione finale dovesse essere espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente — 6; buono — 7; distinto — 8; ottimo — 9; per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

Altri titoli

Diploma di maturità PUNTI 3

Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere: Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi PUNTI 2

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

Il punteggio è dimezzato rispetto al punteggio di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico

Per tutti i profili

Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero purché siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

