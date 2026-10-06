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06.10.2026

Graduatorie ATA, servizio civile e militare: 6 punti anziché 0,60

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Se sei inserito nelle graduatorie del personale ATA e hai svolto servizio militare o servizio civile, non in costanza di contratto, il tuo servizio potrebbe valere molto più di quanto ti è stato riconosciuto.

La tabella di valutazione attribuisce infatti 6 punti al servizio prestato in costanza di contratto e soltanto 0,60 punti a quello svolto non in costanza di contratto. Una differenza che, secondo la giurisprudenza, non ha ragion d’essere: il TAR Lazio ha confermato il diritto al riconoscimento del punteggio pieno, richiamando le precedenti decisioni del Consiglio di Stato.

Il ricorso mira a ottenere i 6 punti, anziché gli attuali 0,60, per il periodo di leva o di servizio civile in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA, previsto per marzo 2027. In graduatorie in cui pochi punti decidono la posizione, può fare la differenza.

Lo Studio dell’avv. Guido Marone, infatti, ha già ottenuto l’aggiornamento di centinaia di ricorrenti, a cui, in accoglimento dei ricorsi, è stato riconosciuto il punteggio pieno per il servizio militare e civile.

Per informazioni e modalità di adesione è possibile compilare il form a questo indirizzo: https://www.leggescuola.it/ricorsi/graduatorie-ata-ricorso-riconoscimento-punteggio-servizio-civile-militare-preadesione/

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