Graduatorie biennali per l’immissione in ruolo su posto di sostegno di docenti specializzati, parere positivo del CSPI [PDF]

Graduatorie biennali per l’immissione in ruolo su posto di sostegno di docenti...

Arriva dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) il parere positivo sullo schema di decreto concernente le «Procedure selettive di cui all’articolo 1, commi 18-novies e seguenti, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159»

Il provvedimento riguarda l’istituzione di graduatorie, rinnovate con cadenza biennale, finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, cui ricorrere in caso di esaurimento delle altre graduatorie finalizzate all’immissione in ruolo, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.

L’apprezzamento del CSPI per tale previsione è connesso alla necessità di assicurare il sostegno didattico e garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 e dalla

insufficiente dotazione di insegnanti con contratto a tempo indeterminato. Il CSPI, pertanto, propone che, anche ai fini della definizione delle facoltà assunzionali richiamate dal provvedimento, alla presente misura si accompagnino interventi orientati ad un maggiore equilibrio tra organico di fatto, costituito dai numerosi posti in deroga, e organico di diritto.

Il CSPI, infine, condividendo la ratio del decreto in esame, finalizzato alla stabilizzazione dei troppi docenti precari che svolgono il compito di insegnante di sostegno, auspica che, in un’ottica di sistema, si prevedano procedure che valorizzino la continuità didattica sul sostegno nell’ambito dell’organico dell’autonomia, per non creare separatezze rispetto agli insegnamenti curricolari.

IL PARERE