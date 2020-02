Graduatorie di istituto, ecco quando è previsto l’aggiornamento

Le graduatorie di seconda e terza fascia nel 2020 saranno aggiornate e riaperte a nuovi inserimenti.

Le graduatorie di istituto sono gli elenchi di aspiranti professori da cui i dirigenti scolastici possono attingere quando devono assegnare le supplenze annuali o temporanee, comprese quelle per posti divenuti vacanti dopo il 31 dicembre.

Le graduatorie si dividono in tre fasce (prima, seconda e terza) e vengono redatte sulla base delle domande presentate dai docenti in possesso dei requisiti. I requisiti per l’accesso in graduatoria, ovviamente, variano a seconda della fascia.

Ogni tre anni le graduatorie di seconda e terza fascia vengono aggiornate e/o riaperte. L’aggiornamento permette ai docenti già inseriti di accrescere il loro punteggio. La riapertura, invece, consente a chi ancora è fuori di chiedere l’inserimento.

Nel corso del triennio, però, possono essere previste delle finestre straordinarie di apertura, per consentire l’inserimento di docenti in possesso di particolari requisiti.

Il prossimo appuntamento con l’aggiornamento e la riapertura della seconda e terza fascia è atteso per la primavera del 2020. Lo scopo è approntarle in tempi utili per l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21.

I docenti già inseriti in seconda fascia potranno richiedere l’aggiornamento alla luce di nuovi titoli o servizi conseguiti. La seconda fascia diventerà provinciale per supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. I candidati potranno essere chiamati dalle scuole della provincia scelta, senza bisogno di indicare le scuole.

I nuovi inserimenti, invece, saranno consentiti, per la seconda fascia, a chi detiene il titolo di studio valido per la classe di concorso di riferimento e l’abilitazione all’insegnamento, mentre per la terza fascia, a chi ha titolo di studio valido per la classe di concorso di riferimento (laurea o diploma ITP) e i 24 cfu (sia per i laureati che per i diplomati ITP).

