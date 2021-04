Graduatorie III fascia ATA: risolvi le criticità con un tutor dedicato

Le domande di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d’istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 stanno facendo registrare una serie di criticità, che ne rendono difficoltosa la compilazione e rischiano di vanificarne la validità. Queste criticità interessano in particolare alcune sezioni, alle quali si aggiungono le continue integrazioni del Ministero che, pubblicate tempestivamente per chiarire, in realtà finiscono col confondere l’utente, soprattutto per chi muove i primi passi nel mondo della scuola e non ne conosce a fondo il funzionamento.

Le domande di aggiornamento del personale ATA, che da questo triennio sono interamente digitalizzate, presentano alcune anomalie che il Ministero sta prontamente risolvendo, anche se rischiano di generare confusione, come la procedura per cambiare provincia e, conseguentemente, inserire le nuove scuole, inserimento che non è più successivo all’invio della domanda ma contestuale. Persistono ancora dubbi sul titolo di accesso per alcuni profili, come quello di assistente tecnico (AT), così come il riconoscimento dei titoli di servizio nelle scuole paritarie, nei percorsi regionali di formazione professionale e nelle scuole comunali, così come il servizio di leva o quello civile.

