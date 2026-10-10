Graduatorie interne d’Istituto docenti 2027/2028: il servizio pre-ruolo nello stesso grado varrà per intero 6 punti

Quest’anno entra a regime il calcolo del punteggio, riferito alle graduatorie interne di Istituto per l’anno scolatico 2027/2028, in riferimento al servizio pre-ruolo effettuato nel medesimo grado di Istruzione di titolarità. Tale punteggio finalmente varrà 6 punti per anno scolastico e andrà dichiarato nella tabella 3 A dell’allegato D dell’anzianità del servizio.

Calcolo del punteggio del servizio

È importante ricordare che alla nota 4 delle tabelle dei punteggi del CCNI mobilità 2025-2028, riguardante gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, è scritto che il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale

titolarità.

Quindi è necessario specificare che il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto viene valutato: a.s. 2027/2028- 6 punti per ogni anno (se prestato nel medesimo grado di Istruzione dell’attuale titolarità);



Vale la pena ribadire, a scanso di equivoci, che tale punteggio del servizio pre-ruolo viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Esempio di calcolo punteggio

Per quanto suddetto, prendiamo l’esempio di un docente X titolare nella scuola secondaria di secondo grado che dovesse avere un servizio preruolo di 14 anni di cui 13 tutti prestati nella secondaria di II grado e uno prestato nella scuola secondaria di primo grado. In tal caso al docente X viene attribuito, per le graduatorie interne di Istituto 2027/2028, un punteggio di 78 punti per i 13 di servizio pre-ruolo prestati nella scuola secondaria di secondo grado, mentre altri 3 punti vanno attribuiti per l’anno di servizio pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado.