Una docente di ruolo in matematica e fisica che teme di perdere il posto perché utlima nelle graduatorie interne di Istituto ci pone una domanda: “Un mio collega della mia stessa classe di concorso sarebbe dovuto essere l’ultimo in graduatoria, ma sarà escluso dalla graduatoria di Istituto perchè asiste la madre in stato di gravità art.3, comma 3, residente nello stesso comune in cui è ubicata la scuola e con una situazione di grave disabilità che verrà rivista a settembre 2027. È legittima tale esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto?“.

I destinatari di esclusione dalle graduatorie interne

Ai sensi dell’art.13 comma 2 del CCNI mobilità 2025-2028, viene specificato che i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’articolo suddetto e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

I docenti del punto I dell’art.13, comma 1, sono riferibili al personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) e il personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

I docenti del punto III dell’art.13, comma 1, sono riferibili ai docenti che hanno una propria disabilità e per la precisione sono:

disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

I docenti del punto IV dell’art.13, comma 1, sono riferibili ai docenti che assistono i familiari che si trovano in uno stato di grave disabilità art.3, comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, in particolare sono:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene

riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;

B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Precisazioni sull’esclusione

Riguardo l’esclusione di alcuni docenti dalle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, a tal proposito si precisa che:

l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV(quella richiesta nella domanda fatta dalla docente) si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2027/2028 , domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Tale precisazione contrattuale significa che per l’esclusione dalla graduatoria interna per coloro che asistano il genitore in stato di gravità, l’art.3, comma 3 della legge 104/92 DEVE essere PERMANENTE.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto

Risposta al quesito

Il docente che che fosse stato escluso dalla graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto in quanto beneficiari della legge 104/92 per asistere il genitore in stato di gravità, mantiene il diritto all’esclusione solo e solo se il verbale della Commissione medica indica il termine NO RIVEDIBILITA’ per lo status di PERMANENZA dell’art.3, comma 3 della stessa legge 104/92. Quindi i docenti che assistoni i genitori in stato di gravità e che abbiano un verbale soggetto alla rivedibilità, non possono essere esclusi dalle graduatorie interne di Istituto.