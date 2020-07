Graduatorie provinciali, sistema ancora in tilt e domande che non possono essere inviate

Proseguono senza sosta le lamentele di tantissimi lettori che denunciano malfunzionamenti e continui errori della piattaforma per inviare le domande delle graduatorie provinciali.

Ad una settimana esatta dall’avvio delle domande e a 8 giorni dalla chiusura delle operazioni, sono migliaia gli aspiranti supplenti che non riescono a completare e ad inviare la domanda per le graduatorie provinciali supplenze.

Come abbiamo fatto nei giorni precedenti, riportiamo alcune di queste segnalazioni:

“Mi permetto di scrivere a Voi perchè il contatto 080 9267603 indicato sulla piattaforma del MIUR è sempre occupato e comunque non fornisce assistenza nella risoluzione dei problemi di compilazione delle istanze per la graduatorie provinciali e di istituto delle supplenze. Né è indicato un qualsiasi indirizzo di posta elettronica del MIUR. Nello specifico, giunta alla sezione “TITOLI DI SERVIZIO”, ho provato più volte a inserire i dati dei servizi di supplenza da me svolti, ma alla fine è sempre comparsa la dicitura “operazione momentaneamente non disponibile, riprovare in un secondo momento”, perchè non si aprono i menù a tendina sottostanti all’indicazione dell’anno in cui si è prestato il servizio. Quelle che dovrei inserire sono tutte supplenze svolte negli anni tra il 2001 e il 2016, quindi, cliccando su “INSEGNAMENTO SU CUI E’ STATO PRESTATO IL SERVIZIO” si dovrebbe aprire la tendina con l’elenco dei codici diversi rispetto a quello in vigore (per esempio per Lingue e Culture Straniere per gli Istituti di II Grado (Inglese) l’attuale codice è AB 24, ma negli anni precedenti il 2017 era diverso). Invece il menù a tendina non si apre! Lo stesso dicasi per la voce “TIPOLOGIA DI SERVIZIO”. Nei tanti tentativi fatti, anche a distanza di ore e di giorni, ho provato a cliccare comunque sul bottone “inserisci”, pur avendo potuto inserire soltanto l’insegnamento con la classe attuale, l’anno scolastico in cui ho prestato servizio, il periodo e i dati dell’Istituto scolastico presso cui ho fatto la supplenza. Il risultato è sempre stato lo stesso: compare la scritta “operazione momentaneamente non disponibile…”

“Per un giorno intero ho cercato di entrare e modificare la domanda Bper l’inserimento nelle graduatorie provinciali ma non mi fa accedere ai servizi poiché”l’operazione al momento non è disponibile” e soprattutto non mi fa inoltrare la domanda. Compare infatti la scritta “l’utente non è autorizzato nonostante io abbia recuperato il codice. Vi prego di aiutarmi a segnalare il problema poiché allo stato attuale non so come fare a risolverlo. Grazie mille“.

Graduatorie provinciali supplenze: sindacati scrivono al MI

Le organizzazioni hanno scritto nella giornata del 28 luglio al Ministero: “Da questa mattina risulta impossibile accedere ai form che gli aspiranti devono compilare e questo suscita oltre a evidente disagio anche grande preoccupazione, perché i termini previsti per la presentazione delle domande potrebbero risultare troppo stretti, stante l’enorme mole di accessi ipotizzabili. Ma altrettanto preoccupanti sono le conseguenze che un non corretto funzionamento del sistema può comportare rispetto alla regolare e tempestiva compilazione delle graduatorie, dalle quali si dovrà attingere per le tantissime nomine di supplenza cui sarà Inevitabile fare ricorso. Naturalmente ogni intoppo su tale procedura avrebbe pesanti ripercussioni sul regolare avvio delle attività scolastiche il prossimo settembre. Da qui la preoccupazione dei sindacati e la decisione di inviare un telegramma, a sottolineare l’urgenza del problema su cui è indispensabile intervenire immediatamente“.

A questo punto, appare indispensabile concedere la proroga per inviare la domanda delle graduatorie provinciali.

Attendiamo comunicazioni ufficiali dal Ministero dell’Istruzione.

