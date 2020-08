Graduatorie provinciali supplenze, 753.750 domande: boom in Lombardia, Lazio e Campania

Non hanno superato le attese, superiori al milione di richieste, ma sono numeri comunque di tutto rispetto quelli delle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze pervenute entro il 6 agosto al sistema ministeriale Polis – Istanze On Line: sono state ben 753.750 le domande inoltrate per l’inserimento nelle Gps, che scadevano alle 23.59 dello scorso giovedì 6 agosto.

Dopo avere ricordato che “per la prima volta, quest’anno, la procedura è stata interamente digitalizzata”, dal dicastero di Viale Trastevere è stato ricordato che sono “oltre 800 mila gli utenti totali che, durante il periodo di apertura delle domande, dal 22 luglio al 6 agosto, si sono connessi al sistema, per un totale di 8.659.102 accessi all’istanza online”.

Una parte di loro, considerando anche che ad un giorno dalla scadenza erano 769.266 le domande prodotte, non ha inoltrato la domanda al sistema, rinunciando quindi alla propria candidatura.

“Il 58% degli accessi è stato effettuato tramite desktop, il 39% tramite dispositivo mobile, il 3% da tablet”.

Le prime tre Regioni interessate per numero di domande inoltrate sono Lombardia (104.781), Lazio (86.976) e Campania (84.857).

L’attenzione dei docenti che hanno chiesto di inserirsi nelle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze, a questo punto, è tutta rivolta a dopo Ferragosto, quando dal ministero dell’Istruzione potrebbero cominciare a pervenire informazioni sulla pubblicazione delle domande prodotte.

Il ministero dell’Istruzione ha anche pubblicato la tabella con le domande inoltrate Regione per Regione.

Regioni Istanze inoltrate Abruzzo 20.762 Basilicata 8.421 Calabria 33.778 Campania 84.857 Emilia Romagna 54.012 Friuli Venezia Giulia 10.145 Lazio 86.976 Liguria 14.461 Lombardia 104.781 Marche 21.577 Molise 4.642 Piemonte 48.725 Puglia 57.313 Sardegna 23.960 Sicilia 70.806 Toscana 48.503 Umbria 12.662 Veneto 47.369 TOTALE 753.750

