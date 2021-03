Graduatorie terza fascia ATA, chi può presentare domanda?

In attesa che il ministero pubblichi il testo definitivo del decreto sull’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, vediamo chi può presentare domanda.

Secondo quando indicato nell’art. 2 della bozza, comma 5, possono presentare domanda per i rispettivi profili di:

Assistente Amministrativo (AA): gli aspiranti in possesso di un diploma di maturità

Assistente tecnico(AT): gli aspiranti in possesso di un diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Cuoco (CU): gli aspiranti in possesso di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere (IF): gli aspiranti in possesso di laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere (GU): gli aspiranti in possesso Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie(CR): gli aspiranti in possesso di diploma di qualifica professionale di:

operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

Collaboratore scolastico (CS): gli aspiranti in possesso di: