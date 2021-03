Graduatorie terza fascia Ata, come compilare la domanda per Assistente Tecnico [VIDEO]

Sono già tantissime le domande presentate per le graduatorie di circolo e istituto per la terza fascia Ata, ma ancora in tanti la devono presentare.

C’è tempo fino al 22 aprile 2021 con scadenza alle 23:59 della medesima giornata.

Titoli per Assistente Tecnico

Non tutti i diplomi di maturità danno accesso alle aree di laboratorio coperte dal profilo di assistente tecnico. Per esempio il diploma di maturità artistica che ha codice SL0X dà accesso alle aree AR12, AR32, AR36, mentre il diploma dellIstituto Tecnico Industriale indirizzo Chimica industriale il cui codice è TF04 dà accesso alle aree AR08, AR11, AR23, AR38, come ancora il titolo di maturità Costruzioni, ambiente e Territorio indirizzo Costruzioni, ambiente e Territorio (vecchio ITG) il cui codice è TD03 dà acesso all’area AR10.

Il Ministero mette a disposizione una pagina del suo sito per la ricerca di questi titoli e dei relativi codici.

