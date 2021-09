Green pass. Per l’accoglienza alla scuola dell’infanzia i genitori dovranno esibirlo?

Green pass. Per l’accoglienza alla scuola dell’infanzia i genitori...

Come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, il nuovo decreto Green pass, DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, è in Gazzetta ufficiale.

Recita il comma 2 dell’articolo 1: Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Chiunque, come più volte sottolineato, significa anche i genitori. Ma quali genitori sono maggiormente interessati dal provvedimento? Chiaramente i genitori dei piccoli e piccolissimi, che in più di una occasione, nel corso dell’anno, hanno esigenza di frequentare i locali scolastici.

I genitori degli alunni dell’infanzia

Tra i nodi di maggiore complessità, dunque, quello relativo ai genitori degli alunni dell’infanzia, generalmente abituati ad accompagnare i figli fino in classe e a restare con loro anche un paio di ore, nel periodo dell’anno definito “di accoglienza” o “di inserimento”.

Quale situazione si verrà a creare nelle scuole dell’infanzia? Ricordiamo che all’infanzia le uniche disposizioni a contenimento del contagio riguardano il mantenimento di gruppi stabili. I bambini che frequentano sempre gli stessi compagni, infatti, costituiscono una sorta di bolla, che permette, nell’eventualità di un caso positivo, di circoscrivere e tracciare al meglio la catena del contagio.

Quanto alla mascherina, lo sappiamo, i bambini sotto i sei anni non sono tenuti a indossarla, sebbene anche su questo fronte potrebbe arrivare qualche novità.

Insomma, i genitori degli stessi bambini che non sono tenuti a indossare le mascherine, dovranno provvedere a effettuare un tampone o la vaccinazione, nell’ottica di ottenere quella certificazione verde resa obbligatoria dal Governo per chiunque entri a scuola. Una strategia, quella del Governo, finalizzata a garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, con un numero estremamente elevato di vaccinati.

