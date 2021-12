Green pass studenti, 6 su 10 gli insegnanti che dicono ‘sì’, dirigenti contrari

È giusto rendere il Green pass obbligatorio anche agli studenti, come chiedono diversi sindaci? Tra il personale scolastico, l’unica categoria che si esprime favorevolmente è quella degli insegnanti. A rivelarlo è un sondaggio della Tecnica della Scuola al quale hanno partecipato oltre 2mila lettori: tranne i docenti, che hanno detto sì nel 57,3% dei casi, tra coloro che gravitano nel mondo della scuola la maggior parte si dichiarano contrari all’obbligo di possedere la certificazione verde per entrare in classe.

Chi sono i “rispondenti”?

Ad avere partecipato all’ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola sono stati 2.062 lettori: nello specifico, il 63,9% sono stati insegnanti. A seguire, genitori (circa 2 su 10), quindi dirigenti e personale Ata.

Il parere dei dirigenti scolastici e delle altre categorie

I dirigenti scolastici sono i più refrattari all’ipotesi del Green pass obbligatorio tra gli alunni: 8 su 10 hanno detto ‘no‘, una percentuale che supera persino quella dei diretti interessati. Gli studenti a essere contrari, infatti, sono 7 su 10 contrari: una cifra molto vicina alle risposte degli altri gruppi. Anche il 69,6% dei genitori e il 72,3% del personale Ata ha espresso il suo diniego alla proposta dei primi cittadini.

Entrando nel dettaglio, le maggiori quantità di feedback sono giunte dal primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), con un 47,3% di risposte e, in misura di fatto equivalente, dalla scuola secondaria di secondo grado, con un 47,7% di risposte, se sommiamo i licei agli istituti tecnici e professionali.

Stiamo parlando, dunque, di un tema ampiamente sentito, che non passa inosservato in alcun grado di scuola, specie a ridosso dell’avvio della campagna vaccinale pure rivolta agli alunni della scuola primaria e la fine di quella dell’infanzia (quindi tra i 5 e gli 11 anni).

Quanto alla provenienza geografica delle risposte al sondaggio, il Nord Italia racchiude il 40% di risposte. Mentre poco sopra il 37% riescono a mettere insieme Sud e Isole.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 19 al 20 dicembre 2021. Hanno partecipato 2.062 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.