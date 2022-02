Hikikomori, lo spettacolo per le scuole, il 23 e il 25 febbraio ore 10

Hikikomori, lo spettacolo per le scuole, il 23 e il 25 febbraio...

Presso la sala Futura del teatro Stabile di Catania, lo spettacolo d’impronta pedagogica C’è nessuno, che affronta il tema del disagio psicologico e del dell’Hikikomori, il fenomeno di autoesclusione sociale, sempre più diffuso tra gli adolescenti e non solo. L’evento è in programma il 23 e il 25 febbraio alle ore 10 per le scuole.

Lo spettacolo, in particolare, si occupa del rapporto dei ragazzi con i media e il pc, un tema che ha visto con la pandemia assumere aspetti preoccupanti.

Sempre mercoledì 23 alle ore 17 presso la stessa sala Futura sarà possibile partecipare alla tavola rotonda L’isolamento volontario e le possibili strategie d’intervento. Il ruolo della scuola e delle istituzioni.

Di questo argomento abbiamo discusso in occasione dell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live proprio con il regista teatrale, sceneggiatore e attore Gioacchino Cappelli.

