I dissapori tra genitori e docenti su valutazioni e comportamenti dei figli

I genitori vogliono sostituirsi completamente ai docenti pur non stando in classe.

E lo fanno non partecipando alla vita democratica della scuola, bensì sui social. E questo amplifica il tutto creando un clima di comune disaccordo. L’operato del docente va rispettato e condiviso a tutto tondo attraverso regole condivise e trasparenti. E se si è in antitesi con le idee del docente queste vanno accettate senza se e senza ma. E se qualcosa non va non bisogna gettare “fango” sui social, bensì incontrando il docente e chiedendo delucidazioni.

Tuttavia la valutazione spetta unicamente all’insegnante e se ad un alunno è stato dato un determinato voto, questo deve essere accettato dal genitore perché solo il docente sta in classe con gli alunni! Vi sono genitori che “pretendono” di dettare le regole all’interno della scuola scavalcando l’operato dell’insegnante e per questo motivo appare inevitabile lo scontro verbale che a volte può assumere anche i connotati di uno scontro fisico. E vi sono genitori che, ai colloqui periodici programmati dalla scuola, vogliono essere solo e sempre gli avvocati difensori dei figli.

E quando si arriva allo scontro che ci perde di autorevolezza è sempre il docente. Mentre chi si frega le mani e passa sulla ragione è il genitore con l’alunno.

E spesso si sentono genitori fare i falsi moralisti uscendosene con espressioni del tipo: “Professore le parlo da padre” oppure “Professore, le parlo da madre”. I docenti fanno il lavoro di docenti; i genitori facciano quello da genitori e non si dimenticano di invertire i ruoli per gli stessi sono già molto definiti.

Teniamo, dunque, alla larga padri e madri che vogliono insegnarci il mestiere di docenti. Noi il mestiere dell’insegnamento lo conosciamo abbastanza bene perché abbiamo superato un concorso pubblico, abbiamo alle spalle tanti anni di insegnamento per cui fa irretire chiunque questo atteggiamento di spocchiosa indecenza.

Ma ci sono anche genitori che conoscono bene il “difficile” e “complicato” mestiere dell’insegnante di oggi: lo sanno e fanno, però, finta di non sapere e danno sfoggio della loro indolenza pur essendo pienamente consapevoli del lavoro che i docenti svolgono quotidianamente con i loro figli.

Mario Bocola