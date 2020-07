I docenti siano messi in condizione di insegnare. Zingaretti (PD) detta le priorità

Investire su scuola e Università. Sui giovani e di conseguenza sugli insegnanti. E’ il messaggio che manda Nicola Zingaretti, segretario del partito democratico, direttamente dalla propria pagina Facebook.

Mentre sul ritorno a scuola si attendono i prossimi passi per settembre, a partire dai tavoli regionali che dovranno indicare nel dettaglio quanto riportato nelle linee guida, piuttosto generiche secondo molti, specie i dirigenti scolastici, il segretario dem tenta di mettere in evidenza i temi prioritari per la ripartenza del Paese: “Tutte le energie possibili ora devono essere rivolte solo a un obiettivo: la scuola e l’università.Subito! Perché il tempo è prezioso. Bisogna riprendere in piena sicurezza“.

No alle scuola come seggi elettorali

Zingaretti ripropone anche la questione delle scuole seggi elettorali. Per il governatore laziale è infatti indispensabile trovare alternative per svolgere le elezioni: “Faccio di nuovo un appello per evitare al massimo il disagio legato agli appuntamenti elettorali, organizzando dove è possibile delle alternative“.

Diamo la possibilità ai docenti di poter lavorare

Il segretario Pd parla anche dei docenti e del loro ruolo fondamentale: “Bisogna organizzarsi affinché il corpo docente sia messo in condizione di insegnare. Bisogna investire affinché la crisi economica e sociale non butti fuori dal ciclo formativo milioni di giovani. Con l’impegno di tutti possiamo farcela, ma nessuno deve distrarsi. L’Italia ora pensi a loro, ai giovani. Pagheranno più di tutti quanto sta avvenendo”