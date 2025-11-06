I giovani ricordano la Shoah, concorso per l’a.s. 2025/26: scadenza 5 dicembre

Il MIM ha pubblicato il bando di concorso nazionale italiano, denominato “I giovani ricordano la Shoah”, per l’anno scolastico 2025/2026, organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Il concorso, giunto alla sua ventiquattresima edizione, mira a promuovere lo studio e l’approfondimento della Shoah tra gli studenti di ogni ciclo di istruzione, in preparazione del Giorno della Memoria (27 gennaio).

Vengono fornite tracce specifiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado, che incoraggiano la ricerca di storie meno note di giovani vittime, e per la scuola secondaria di secondo grado, che si concentra sull’impatto delle leggi razziali del 1938 sull’emigrazione e l’isolamento di scienziati e docenti.

Gli elaborati, che possono assumere qualsiasi forma espressiva come saggi, opere d’arte o cortometraggi, saranno soggetti a una preselezione regionale prima di passare alla fase di valutazione nazionale. I vincitori saranno premiati dal Ministro e potranno partecipare a un Viaggio della memoria organizzato dal Ministero.

Le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere gli elaborati agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento entro il termine di venerdì 5 dicembre 2025.