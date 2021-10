I progetti realizzati dagli insegnanti con la cessione del quinto

La cessione del quinto dello stipendio è un prodotto finanziario dedicato ai dipendenti pubblici e statali, categoria della quale fanno parte anche gli insegnanti e il personale scolastico. La sua peculiarità è data dal fatto che la rata non può essere superiore ad un quinto dello stipendio netto mensile e viene detratta direttamente dal datore di lavoro e versata all’ente finanziatore. Nel caso degli insegnati la trattenuta è effettuata tramite il sistema Noipa, che si occupa di gestire i trattamenti economici di questa categoria di lavoratori.

Dal momento che nel nostro portafoglio clienti abbiamo molti insegnanti abbiamo deciso di intervistarli per sapere quali progetti hanno realizzato grazie alla cessione del quinto. Se vuoi saperne di più non dovrai fare altro che proseguire nella lettura.

Ristrutturazione casa

Uno dei principali motivi per cui gli insegnati hanno deciso di accendere una cessione con Dynamica Retail è la ristrutturazione della propria casa. Spesso il passare del tempo o le mutate necessità rendono necessari dei ritocchi o degli ampliamenti alla propria abitazione e non sempre si dispone della liquidità immediata per effettuare i lavori.

Acquisto auto e moto

Le motivazioni per cui si decide di comprare un’auto sono le più disparate: c’è chi ha bisogno di sostituire il proprio veicolo rotto, c’è chi è appassionato e vorrebbe comprarsi l’auto che desidera da tanto tempo o chi invece ne acquista una per i propri figli. Molti degli insegnati che abbiamo intervistato hanno usato la cessione ottenuta per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto.

Viaggi

Un altro dei progetti che sono stati realizzati con più frequenza è l’organizzazione di un viaggio. Viaggiare è bello ma spesso organizzare una vacanza indimenticabile può richiedere un certo impegno economico, per questo si ricorre a finanziamenti come la cessione del quinto.

Benessere personale

In Italia c’è molta attenzione alla cura del corpo e al benessere personale. Lo dimostra anche il fatto che molti dei nostri clienti hanno deciso di utilizzare il loro finanziamento in attività e terapie per la cura del proprio corpo e per il benessere personale.

Oggetti di lusso

Una piccola parte degli insegnanti che si sono rivolti a Dynamica Retail ha usato il prestito ottenuto per l’acquisto di beni di lusso come gioielli, antiquariato, opere d’arte o oggetti da collezione.

