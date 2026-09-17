Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Bollo congelato, cosa cambia per i docenti?

guarda
Studenti e genitori
17.09.2026

IA a scuola, 8 studenti su 10 la usano per chiedere spiegazioni e per le mappe concettuali

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Un uso già maturo dell'intelligenza artificiale
Gli usi più diffusi e il lato oscuro
La scuola in ritardo e le richieste degli studenti

È iniziato l’anno zero dell’intelligenza artificiale nella scuola italiana: il Ministero dell’Istruzione ha dichiarato conclusa la fase sperimentale e promulgato linee guida per introdurre la tecnologia in modo sistemico nella didattica, stanziando oltre 200 milioni di euro, metà destinati alla formazione dei docenti. Nel frattempo, gli studenti si sono dimostrati più veloci del sistema: secondo l’Osservatorio “Giovani e Lavoro” di Skuola.net e Gi Edu, su 2.500 alunni delle superiori, 8 su 10 usano già i chatbot nello studio, ma solo 1 su 6 ha ricevuto istruzioni ufficiali dalla scuola su come farlo.

Un uso già maturo dell’intelligenza artificiale

Solo il 18% degli studenti si astiene dall’uso dei chatbot: gli altri li hanno integrati nella routine quotidiana (21%), li usano per materie specifiche (37%) o solo nelle situazioni più complesse (24%). Non è un uso superficiale: il 24% controlla sempre fonti e correttezza, il 30% lo fa molto spesso, e la maggioranza dialoga con prompt strutturati (32%) o una cascata di domande (55%) per affinare le risposte. Solo una minoranza si limita a una domanda secca (13%) o delega completamente la scrittura alla macchina (13%).

Gli usi più diffusi e il lato oscuro

L’uso più frequente, per 2 studenti su 3, è chiedere spiegazioni più semplici di concetti complessi, seguito dalla sintesi di testi in mappe concettuali (46%) e da quiz per verificare la preparazione (32%). Non manca chi la usa come scorciatoia, per correggere testi (22%) o risolvere direttamente i compiti (20%). Gli effetti si vedono: solo il 24% dichiara voti migliori da quando usa l’IA, mentre il 73% teme di perdere la capacità di fare le cose senza, e il 18% conferma che è già avvenuto.

La scuola in ritardo e le richieste degli studenti

Solo il 7% ha potuto usare spesso l’IA in classe con i docenti, mentre nel 22% dei casi ne è stato vietato l’uso. Solo il 19% definisce aperto l’atteggiamento dei docenti, mentre il 50% degli studenti lamenta l’assenza di regole ufficiali. La richiesta più diffusa è formare i docenti (38%), seguita da regole chiare sull’uso (20%) e dall’inserimento dell’IA come disciplina trasversale (20%).

LEGGI ANCHE IL NOSTRO FOCUS: INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Intelligenza artificiale

L’algoritmo in cattedra: chi decide il ritmo dell’IA a scuola?

IA a scuola, il bivio: vietarla come a New York o insegnarla già ai bambini come in Cina? In Italia al via la formazione dei docenti

Interpelli scuola: come non perderne più uno grazie all’AI (gratis e in 5 minuti)

Moratoria sull’uso dell’IA e degli schermi nelle scuole di New York: le linee guida controcorrente del sindaco Mandani

L’IA tra i banchi di scuola: il 94% degli studenti la usa, ma tra i giovani emerge il paradosso della fiducia

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara commenta l’intimidazione ricevuta: “Ritengo sia il gesto di uno squilibrato, lettera farneticante”

Redazione

IA a scuola, 8 studenti su 10 la usano per chiedere spiegazioni e per le mappe concettuali

Redazione

La critica COBAS all’assicurazione sanitaria integrativa per docenti ed ATA

Pubbliredazionale

Diritti e doveri dei docenti: permessi, culpa in vigilando e uso di WhatsApp – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
vai alla ricerca avanzata