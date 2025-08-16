Il cordoglio della scuola per la morte del bambino Samad: “Vicini alla famiglia, uniti nel dolore”

Un Ferragosto segnato dal dolore a Mestre. La comunità scolastica e cittadina si è stretta intorno alla famiglia di Samad, l’undicenne morto dopo un tragico incidente avvenuto il 14 agosto al lago di Molveno.

Come riporta il Corriere, la notizia della sua scomparsa è stata accolta con profonda commozione dalla scuola media del piccolo, che con un messaggio ufficiale ha voluto esprimere la propria vicinanza: “Con profondo dolore la comunità scolastica apprende la tragica notizia della scomparsa del suo alunno Samad. I compagni, le loro famiglie, la dirigente, gli insegnanti e il personale desiderano esprimere la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci uniamo in un abbraccio silenzioso, custodendo con affetto il ricordo della sua presenza tra noi”.

La tragedia si è consumata nella giornata del 15 agosto: la famiglia, residente a Mestre, era arrivata a Molveno in pullman per trascorrere qualche ora di svago lontano dal caldo cittadino. Nel pomeriggio il ragazzo è caduto in acqua, ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è deceduto in serata.

La scomparsa di Samad ha colpito duramente la comunità bengalese di Mestre, che rappresenta una parte significativa della popolazione locale e che in passato ha già vissuto diversi lutti prematuri. «È un momento tristissimo per la nostra comunità bengalese. Addio Samad, non dimenticheremo il tuo sorriso», si legge nella nota diffusa dai rappresentanti.