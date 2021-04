Il distanziamento è stato abolito?

Tre domande semplici (sperando che rispondano pubblicamente) a Draghi, Bianchi e Speranza.

E’ stata abolita o lo sarà dal 26 aprile , nelle scuole, la misura del distanziamento minimo di un metro dalle rime buccali nonostante la variante inglese?

Se la risposta è positiva e quindi è possibile far entrare il 100% degli studenti italiani negli edifici scolastici perché non fare lo stesso con gli esercizi pubblici?

Se la risposta è negativa e quindi il 26 aprile non accadrà niente di quello che viene preannunciato con il “Tutti a scuola in presenza” perché spargere demagogia a piene mani?

Grazie anche del probabile silenzio pubblico dei miei interlocutori.

Franco Labella