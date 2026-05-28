Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 28 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
29.05.2026

Il liceo classico va rilanciato, Frassinetti: è una battaglia da vincere, in autunno la formazione umanistica e filosofica tornerà centrale

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Rilanciare il liceo classico, attraverso “una grande battaglia culturale che intendiamo portare avanti con determinazione”. L’annuncio è di Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito e responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia. Dopo avere fatto cenno ai tempi di avvio della “crociata” per il liceo classico, “in autunno a L’Aquila”, Frassinetti ha detto che quando un giovane ha degli “obiettivi educativi”, questi si possono raggiungere “solo attraverso uno studio serio, rigoroso ed esigente, capace di formare giovani preparati, consapevoli e culturalmente solidi”.

Il sottosegretario ha presentato la volontà in una “cornice” particolare: a Rieti, durante la riunione del Dipartimento nazionale Istruzione di Fratelli d’Italia, al quale hanno partecipato dirigenti scolastici, docenti e Loredana La Perla, coordinatrice della Commissione tecnica ministeriale per le Nuove Indicazioni Nazionali dei Licei.

“Nel corso del dibattito – ha tenuto a dire Frassinetti – è emersa con forza la necessità di contrastare l’impoverimento culturale della scuola, facendo prevalere il contenuto sul metodo e la complessità sulla semplificazione. Rafforzare il binomio scuola-cultura significa non solo custodire la nostra identità, ma anche valorizzare la formazione umanistica e filosofica, pilastri fondamentali del percorso educativo dei giovani”.

Frassinetti ha concluso sostenendo che quella di “Rieti rappresenta la prima tappa di una serie di iniziative itineranti sul territorio nazionale che saranno organizzate dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia”.

Liceo ClassicoPaola Frassinetti

Indicazioni Nazionali liceo classico: copioni teatrali da leggere in classe, consigliate discussioni sui testi letti e non verifiche

“La scuola cade a pezzi, ma noi docenti non ci fermiamo, insieme ai nostri giovani. Le istituzioni ci aiutino”. La lettera dal liceo di Locri

Liceo classico, torna il termine “Ginnasio”? Flc Cgil rilancia: primo biennio delle superiori uguale per tutti

Liceo classico in crisi, la colpa non può essere dei docenti: ma perché non fare corsi per rendere più digeribili le lingue morte?

Liceo classico in crisi? Saudino (Barbasophia): “Ormai si può essere ministri o dirigenti anche senza, ma non sparirà”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Il liceo classico va rilanciato, Frassinetti: è una battaglia da vincere, in autunno la formazione umanistica e filosofica tornerà centrale

Alessandro Giuliani

Indicazioni nazionali licei, dal 2027 nuovi libri di testo. Riva (Aie): riforma d’approvare entro giugno. Ci sono milioni di testi da riscrivere e stampare

Alessandro Giuliani

Maturità 2026, la riforma Valditara migliorerà davvero l’esame? Ha ancora senso affrontarlo? – Partecipa al SONDAGGIO

Redazione

‘Insegnare è una forma di carità’, le parole di Papa Leone commentate dall’ex ministro Bianchi: “La scuola deve essere aperta, inclusiva e affettuosa”

Redazione
vai alla ricerca avanzata