Il liceo classico va rilanciato, Frassinetti: è una battaglia da vincere, in autunno la formazione umanistica e filosofica tornerà centrale

Rilanciare il liceo classico, attraverso “una grande battaglia culturale che intendiamo portare avanti con determinazione”. L’annuncio è di Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito e responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia. Dopo avere fatto cenno ai tempi di avvio della “crociata” per il liceo classico, “in autunno a L’Aquila”, Frassinetti ha detto che quando un giovane ha degli “obiettivi educativi”, questi si possono raggiungere “solo attraverso uno studio serio, rigoroso ed esigente, capace di formare giovani preparati, consapevoli e culturalmente solidi”.

Il sottosegretario ha presentato la volontà in una “cornice” particolare: a Rieti, durante la riunione del Dipartimento nazionale Istruzione di Fratelli d’Italia, al quale hanno partecipato dirigenti scolastici, docenti e Loredana La Perla, coordinatrice della Commissione tecnica ministeriale per le Nuove Indicazioni Nazionali dei Licei.

“Nel corso del dibattito – ha tenuto a dire Frassinetti – è emersa con forza la necessità di contrastare l’impoverimento culturale della scuola, facendo prevalere il contenuto sul metodo e la complessità sulla semplificazione. Rafforzare il binomio scuola-cultura significa non solo custodire la nostra identità, ma anche valorizzare la formazione umanistica e filosofica, pilastri fondamentali del percorso educativo dei giovani”.

Frassinetti ha concluso sostenendo che quella di “Rieti rappresenta la prima tappa di una serie di iniziative itineranti sul territorio nazionale che saranno organizzate dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia”.