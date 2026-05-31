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31.05.2026

Valorizzare il liceo classico, è il programma di Frassinetti. Ma in che modo? A scapito della filiera tecnico-professionale o del made in Italy? Idea, si potrebbero “portare” al classico gli studenti della formazione professionale

Reginaldo Palermo
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Sulla questione del liceo classico la sottosegretaria Paola Frassinetti è tornata a parlare.
L’esponente di Fratelli d’Italia ha ribadito che il liceo classico va valorizzato e deve diventare sempre più attrattivo.

Nulla di male, tutt’altro.
Ciò che non è chiaro, però, un altro punto.
La percentuale degli iscritti al classico può aumentare a condizione che diminuiscano quelle agli altri indirizzi.
Ma questo non sembra possa essere apprezzato né dal ministro Valditara e neppure dall’intero Governo.
Per esempio: si possono aumentare gli studenti al classico convincendo quelli del liceo made in Italy a modificare la propria scelta?
Qualche dubbio ce lo abbiamo.
Né si può discutere sulla possibilità di ridurre l’afflusso ai tecnici visto che sul modello 4+2 il ministro Valditara si sta giocando tutte le sue carte da 4 anni.

Si possono allora modificare i rapporti con il liceo scientifico?
Forse.
E già adesso lo scientifico ordinamentale (quello con il latino, per intenderci) perde qualche colpo rispetto agli altri indirizzi e quindi non si capisce come si possa fare leva su studenti che scelgono indirizzi senza il latino per farli spostare in una scuola in cui non solo c’è il latino ma pure il greco.
Forse, però, la sottosegretaria ha una idea completamente diversa: riuscire a far aumentare le iscrizioni al classico cercando di far convincere a far studiare latino, greco e filosofia agli studenti che oggi si iscrivono ai corsi della formazione professionale.
Se ci riuscisse sarebbe un bel colpo anche se abbiamo qualche dubbio che Giovanni Gentile, che sicuramente ispira la Frassinetti, ne sarebbe felice.

Liceo ClassicoPaola Frassinetti

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