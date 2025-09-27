Il liceo “Lombardo Radice” di Catania nella “top five” di Cambridge University. “Non ci fermiamo”

Il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania è stato insignito anche quest’anno di un prestigioso riconoscimento da parte di Cambridge University Press & Assessment: il titolo di “Top Five Preparation Centre – Upper Secondary”, nell’ambito degli Italian Preparation Centre Awards. La premiazione è avvenuta alla presenza di Simon Brown, Area Manager di Cambridge English Language Assessment, e di Daniel Smith, CEM–Centre Exams Manager presso Cambridge English Examinations Catania – Platinum Centre IT006. I due rappresentanti di Cambridge hanno consegnato il premio al Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Rapisarda, affiancato dal gruppo di docenti che da oltre vent’anni si occupano con impegno dell’internazionalizzazione della scuola.

La soddisfazione del preside Rapisarda

Il riconoscimento rappresenta una conferma della qualità dell’offerta formativa e dei risultati raggiunti dall’Istituto nel campo dell’educazione linguistica. Un altro risultato”, dichiara il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda (già protagonista di un approfondimento di Tecnica della Scuola insieme al fratello Emanuele, preside del Liceo “Galilei” sempre a Catania), “che premia impegno e progettualità condivisa, grazie al lavoro quotidiano di docenti qualificati, studenti altamente motivati e famiglie che credono nell’importanza che l’internazionalizzazione della scuola rappresenta in termini di scelte universitarie e opportunità nel mondo del lavoro”.

Gli obiettivi per una scuola d’eccellenza

Il Liceo “G. Lombardo Radice” è Cambridge International School dal 2013 e Preparation Centre accreditato. Da anni offre percorsi gratuiti di preparazione agli esami Cambridge English (PET, FCE, CAE), integrati nel piano di studi. Il tasso di superamento degli esami si mantiene stabilmente oltre il 90%, con performance di eccellenza soprattutto nei corsi IGCSE. Il premio, però, non è un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a proseguire con determinazione. La scuola continuerà a offrire: corsi di preparazione per certificazioni Cambridge English dal livello B1 al C1; percorsi bilingue CLIL con esami IGCSE in materie disciplinari; progetti ESABAC e mobilità internazionale; Progettualità Erasmus+. Il Liceo, a nome dell’intera comunità scolastica, ha espresso un sentito ringraziamento a Cambridge Assessment English per l’onore conferito e rinnova l’impegno verso un’istruzione pubblica di qualità, in linea con gli standard europei e internazionali.