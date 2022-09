Il Ministero: basta DaD per gli alunni positivi al Covid. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Niente più Dad per gli alunni positivi al Covid. È quanto stabilisce il vademecum che il ministero dell’Istruzione ha pubblicato pochi giorni fa e inviato a tutte le scuole. Sul ricorso alla didattica a distanza si è tornati a parlare nelle ultime settimane, non solo riguardo agli alunni positivi che fino al precedente anno scolastico potevano farne uso, ma anche come proposte che hanno riguardato ad esempio la crisi energetica.

Per far fronte all’aumento del prezzo del gas, l’idea arrivata dai dirigenti scolastici era quella di accorciare la settimana e di accorpare gli orari delle lezioni. Proposta che però è stata nettamente bocciata dal premier Draghi e dal Ministro Bianchi. “Non scherziamo, la scuola non si tocca, i ragazzi hanno già pagato sulla loro pelle la pandemia” avrebbe detto in CdM il premier Draghi come riporta l’Adnkronos.

Su questi temi La Tecnica della Scuola ha deciso di raccogliere il parere dei propri lettori, proprio per fare il punto sul gradimento della didattica a distanza come strumento di supporto alla didattica in presenza.

