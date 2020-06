Il plexiglass come le mascherine, per soffocare la crescita delle relazioni umane dei bambini

Il plexiglass come le mascherine, per soffocare la crescita delle relazioni umane...

Prima le mascherine che i bambini debbono utilizzare lungo tutto l’arco della mattinata, adesso il plexiglass per separarli.

Mi esprimo, ancora una volta, come professionista psicologo, per dire che resto basito di fronte alle difficoltà che stanno emergendo, a livello scolastico, nella gestione di quella che si sta trasformando da emergenza sanitaria in emergenza nelle relazioni umane.

Si stanno sottovalutando:

la componente di interazione bambino-bambino

la componente di interazione bambino-insegnante

la componente emotiva

la componente ludica

la componente esplorativa

la componente creativa

la componente dialettica

la componente affettivo-sentimentale

la componente spaziale

Sta mancando sempre di più un raccordo tra i vertici istituzionali e la gente comune, tra la politica ed il cittadino. Si agisce senza ascoltare, si ‘sperimenta’ come fossimo cavie di laboratorio.

I mezzi di informazione di massa stanno sempre più diventando mezzi di deformazione di massa.

Io credo che stiano giocando troppo con la capacità di tollerabilità allo stress della gente comune. Già a suo tempo ebbi modo di dirlo perché si è sottodimensionata la variabile psichica.

Ma credo altresì che i bambini vadano sicuramente tutelati, a cominciare dalla salute, con modalità e strategie più intelligenti, salvaguardando anche quel benessere di cui sopra.

➡️ Aule più spaziose

➡️ Prolungamento degli orari scolastici

➡️ Più classi ma meno numerose

➡️ Insegnanti precari portati a diventare di ruolo

➡️ Adeguamento di locali e strutture a sede scolastica

Sono solo alcune delle strategie che potrebbero essere studiate, valutate, implementate, modificate senza ledere il sacrosanto diritto di un bambino a vivere la sua infanzia ed i passaggi fondamentali della sua vita.

Domenico Giuseppe Bozza