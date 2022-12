Il presidente Mattarella positivo al Covid

“Si è sottoposto quest’oggi a un tampone”, comunica la Presidenza della Repubblica, e il Presidente Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid.

“È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur restando isolato nell’appartamento al Quirinale”.

Le fonti del Quirinale assicurano in ogni caso che “Il Presidente sta bene”, mentre viene ricordato che l’ultima volta in pubblico del Capo dello Stato è stata in occasione della prima della Scala a Milano.

Al coro degli auguri per una pronta guarigione, si è associata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Desidero formulare a nome mio personale e del governo i migliori auguri per una pronta guarigione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.